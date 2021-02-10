“ناسا” تهنئ الإمارات ببيت شعر للمتنبي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 فبراير 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 9 - فبراير - 2021 11:23 مساءً

قدمت وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” تهنئة فريدة من نوعها لدولة الإمارات، بمناسبة نجاح مهمة “مسبار الأمل” في الوصول إلى كوكب المريخ، وذلك من خلال بيت شعر من إحدى قصائد الشاعر العربي الكبير، أبو الطيب المتنبي.

ونشر حساب تويتر للمركبة “بيرسيفيرانس” التابعة لناسا، التي تقوم بمهمة في المريخ، تغريدة موجهة إلى حساب مسبار الأمل، جاء فيها: “تهانينا لوصولك إلى المريخ!. وبكلمات الشاعر المتنبي: إذا غامرت في شرف مروم فَلا تقنع بما دون النجوم”.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، هنأ مساعد مدير إدارة المهمات العلمية في وكالة الفضاء الأميركية، توماس زربوكن، طاقم مهمة مسبار الأمل الإماراتي، بعد نجاحه في الوصول إلى مدار كوكب المريخ.

وقال زوربوكن، في تغريدة، أعادت وكالة “ناسا” نشرها، إن “مسعاكم الجريء لاستكشاف الكوكب الأحمر سيلهم آخرين بالوصول إلى النجوم”.

وأعرب العالم الأميركي عن أمله بالالتحاق بالمسبار الإماراتي، بعد أيام، حين تصل مركبة ناسا لاستكشاف المريخ “مارس 2020″، إلى مدار الكوكب الأحمر. وستسبقها مهمة “تيانوين” الصينية يوم العاشر من فبراير.

المركبة الفضائية التابعة لوكالة “ناسا” تصل يوم 18 فبراير إلى مدار كوكب المريخ، وهي الوحيدة من بين ثلاث مهمات، التي ستهبط على سطح الكوكب الأحمر، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.