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حكيمي يغادر مسابقة كأس إيطاليا من محطة النصف

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محمد الشرع 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - غادر أشرف حكيمي وفريقه الانتر مسابقة كأس إيطاليا من محطة النصف بعد توقف مغامرته علی يدفعه فريق يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي رونالدو.
وفشل الانتر في تحقيق الفوز خلال مباراة العودة بعدما اكتفی بالتعادل من دون أهداف في مباراة اليوم الثلاثاء.
ونجح زملاء النجم البرتغالي رونالدو في بلوغ النهاٸي بفضل فوزهم خلال مباراة الذهاب بهدفين لواحد.

وحاول رفاق حكيمي تدارك عثرة مباراة الذهاب في مواجهة اليوم، غير ان الصرامة الدفاعية لليوفي والرغبة الجامحة للاعبيه في الحفاظ علی نظافة الشباك صعبت مهمة الانتر، الذي توقف قطاره في دور النصف لمسابقة  الكأس.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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