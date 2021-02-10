محمد الفلاح - مجلس الأمن يرحب بالسلطة الجديدة في ليبيا ويدعو لـإخراج المرتزقة

الأربعاء 10 فبراير 2021

جدد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، التزامه بالعملية السياسية وسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أٔراضيها.



ورحب مجلس الأٔمن الدولي بالاتفاق الذي توصل إٕليه منتدى الحوار السياسي الليبي بشأن سلطة تنفيذية مؤٔقتة موحدة لقيادة البلاد إٕلى الانتخابات الوطنية 24 ديسمبر المقبل.

وأكد مجلس الأٔمن، في بيان الثلاثاء، ترحيبه "بهذا الإٕنجاز باعتباره معلما هاما في العملية السياسية الليبية".

ودعا مجلس الأٔمن السلطة التنفيذية المؤٔقتة في ليبيا إٕلى التوافق بسرعة على تشكيل حكومة جديدة شاملة، على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق والقيام بالاستعدادات اللازمة قبل الانتخابات الرئٔاسية والبرلمانية الوطنية، المقرر إٕجراؤها 24 ديسمبر 2021، وتحسين الخدمات العامة وإٕطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة في البلاد.

دول الجوار

كما أقر مجلس الأمن بالدور المهم لدول جوار ليبيا والمنظمات الإقليمية في دعم جهود الأمم المتحدة.

وأٔكد مجلس الأٔمن دعمه لبعثة الأٔمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) والمبعوث الخاص يان كوبيش ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريسيدون زينينغا.

كما تقدم مجلس الأمن بالشكر إٕلى الممثلة الخاصة السابقة للأمين العام، ستيفاني ويليامز، على عملها لحل الأزمة الليبية.

الالتزام بالقرارات الأممية

وحث مجلس الأمن الدول الأعضاء على احترام ودعم التنفيذ الكامل للاتفاق وقف إطلاق النار بما في ذلك سحب جميع القوات الأٔجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأٔخير.

ودعا مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء إٕلى الامتثال الكامل لحظر توريد الأسلحة تمشيا مع قرارات المجلس ذات الصلة.

وشدد البيان على أٔهمية وجود آٓلية مراقبة لوقف إٕطلاق النار في البلاد تتسم بالمصداقية والفعالية تحت رعاية الأٔمم المتحدة، مرحبا بالخطوات الحاسمة نحو دعم الأٔمم المتحدة للاآلية من خلال النشر السريع لفريق متقدم في ليبيا.

وأعلنت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، الجمعة الماضية، تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة ضمن مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.

ولاقى تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة ترحيبا عربيا ودوليا، وتمنيات بأن تكون خطوة نحو الاستقرار، وتفاؤلا بتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

وفي الداخل الليبي لاقت السلطة الجديدة ترحيبا واسعا من المسؤولين الليبيين الحاليين، حيث رحب رئيس مجلس النواب الليبي المستشار "عقيلة صالح" بتكوين سلطة تنفيذية جديدة، متمنياً التوفيق للجميع من أجل إخراج ليبيا من أزمتها حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المُحدد.