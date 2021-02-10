محمد الفلاح - الحوثيون يجددون القصف الصاروخي على مدينة مأرب

الأربعاء 10 فبراير 2021

جددت ميليشيات الحوثي، مساء الثلاثاء، قصفها الصاروخي على مدينة مأرب، مركز محافظة مأرب، التي تشهد معارك عنيفة في أكثر من محور من المحاور المحيطة بمركز المحافظة، بين قوات الجيش الوطني والقبائل من جهة، ومليشيات الحوثيين بالجهة الأخرى.



وقالت مصادر محلية بالمدينة، إن صاروخًا باليستيًا سقط مساء الثلاثاء، في ساحة مقر السلطة المحلية، في منطقة "المجمع" قلب مدينة مأرب المكتظ بالسكان، محدثًا أضرارًا مادية في المباني المحيطة، دون تسجيل خسائر بشرية حتى اللحظة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن الصاروخ سقط في منطقة خالية قرب منطقة سكنية، وتسبب في حدوث أضرار في المنازل وهلع لدى السكان.

وقالت إن هذا الصاروخ الباليستي هو الثاني خلال 12 ساعة فقط، ليصل عدد الصواريخ التي أطلقتها ميليشيات الحوثي على مدينة مأرب، خلال 48 ساعة مضت، إلى 8 صواريخ، تسببت بمقتل 4 مدنيين وإصابة 12 آخرين، إضافة إلى إرسالها عددا من الطائرات المسيرة المفخخة على المدينة، تم إسقاط 2 منها.

وصعّدت مليشيات الحوثيين، من عملياتها العسكرية خلال الثلاثة الأيام الماضية، إذ شنّت هجمات متزامنة على المحاور الجنوبية والغربية والشمالية الغربية المحيطة بمدينة مأرب، مركز المحافظة، طمعًا في تحقيق أي اختراق للتقدم نحو المدينة، إلا أنها جوبهت بتصد من قبل قوات الجيش اليمني ورجال القبائل المسنودين من طائرات التحالف العربي.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، الثلاثاء، إن استمرار العدوان الهمجي على محافظة مأرب التي يسكنها ملايين من المواطنين واستهداف الأحياء السكنية في المدينة، من قبل الميليشيات الحوثية، جرائم حرب وانتهاك للقانون الدولي الإنساني، لا ينبغي غض الطرف عنها أو عدم معاقبة مرتكبيها، واستمرار هذا السلوك الاجرامي لمليشيا الحوثي سيؤدي الى إطالة أمد الحرب وتفاقم تداعياتها الإنسانية الكارثية.

ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على ميليشيا الحوثي، ومن خلفها النظام الإيراني، لوقف العدوان والتصعيد العسكري ووضع حد للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي في عموم اليمن.