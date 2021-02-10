شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تعلق الصلوات والمناسبات الدينية في الجوامع والمساجد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في البحرين، تعليق كافة الصلوات والمناسبات الدينية في الجوامع والمساجد لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الخميس، كما يستمر نقل خطبة الجمعة في مركز أحمد الفاتح الإسلامي بعدد محدود من المصلين عبر أجهزة الإعلام لإظهار شعيرة الجمعة واستفادة الناس.

وقالت الوزارة إنه بحسب المعطيات سيتم بشكل دوري مراجعة القرارات ذات الصلة بهذا الشأن وفق الضوابط الشرعية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع، وحماية للمصلين وكبار السن مع الازدياد الملحوظ في أعداد الحالات القائمة لفيروس كورونا من المواطنين والمقيمين في الآونة الأخيرة.