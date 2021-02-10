شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة للنواب: ليس لدينا مكاتب ومستشارين بالخارج.. والجاليات المصرية جدعان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة ليس لديها مكاتب أو مستشارين فى الخارج، وذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المنعقد اليوم الثلاثاء، ردا على مداخلة النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، وسؤالها عن عدم وجود مكاتب للوزارة في الخارج.

وتابعت الوزيرة: "مش عايزة أزود مكاتب فى الخارج، هناك مكاتب لوزارتى القوى العاملة، والخارجية، ومش عايزة أزود أعباء علي الموازنة العامة للدولة، فليس لدي الوزارة مستشارين للهجرة في الخارج، حتي لا يستغل أحد ذلك".

واستكملت: "أنا دائما مساندة للقوى الناعمة فى الخارج، ومبادرة خلينا سند لبعض في الخارج، شهدت مشاركة جيدة من الجاليات المصرية في الخارج"، وتابعت: "المصريين في الخارج جدعان وبيجروا في كل حتة معايا، وبيقفوا معانا، هما دول قوتنا".