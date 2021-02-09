ناشطون من 20 بلدا يؤسسون تنسيقية مقاومة التطبيع‎ وينتخبون ويحمان منسقا لها

جدة - عبدالحي حسين - أعلن ناشطون مناهضون للتطبيع ومناصرون لفلسطين، من 20 بلدا، الثلاثاء، عن تأسيس “الهيئة العليا لتنسيقية مناهضة الصهيونية ومقاومة التطبيع”.

وتلا أحمد أويحمان، رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، بيان تأسيس الهيئة، في مؤتمر صحفي عبر منصة “زووم”.

وأوضح أن “الهيئة (مقرها إسطنبول) اجتمعت الثلاثاء، (عبر زووم) لانتخاب المنسق العام ونائبه، وإعلان سنة 2021 عام فلسطين لمقاومة التطبيع”.

وأشار أن “هناك هرولة رسمية خلف التطبيع، وسط مؤشرات وتداعيات لانضمام أنظمة جديدة لقطار التطبيع”.

وأوضحت الهيئة أنها انتخبت “أويحمان” منسقا للهيئة، وأحمد النعيمي، نائبا له، وهو أمين عام الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع.

وتداول الناشطون 3 ترشيحات، من المغرب (ويحمان) ومن الإمارات (أحمد النعيمي) ومن الكويت (طارق الشايع) على منصب المنسق العام، دون الكشف عن عدد المصوتين والأصوات التي حصل عليها كل منهم.

وضمت الهيئة في عضويتها، ناشطين من المغرب والجزائر وفلسطين ولبنان والسنغال وتونس وسوريا وغانا والإمارات والبحرين وماليزيا وبريطانيا والعراق وكوت ديفوار والكويت وموريتانيا والسودان وإندونيسيا وليبيا والأردن، وفق البيان.

يذكر أنه خلال 2020، أعلنت أربع دول عربية تطبيع علاقاتها مع إسرائيل بوساطة أمريكية، وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.