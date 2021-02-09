رئيس مكتب الإتصال الإسرائيلي: استمعت لمشاكل الطائفة اليهودية في المغرب في لقاء بممثليهم

جدة - عبدالحي حسين - شرع مدير مكتب الاتصال الاسرائيلي في المغرب، دافيد غوفرين، في عقد لقاءات مع اليهود المغاربة، وفق ما أكده أسبوعين بعد وصوله إلى المغرب.

وكشف غوفرين، في مقابلة مع قناة إسرائيلية، أن الطائفة اليهودية في المملكة، عبرت عن سرورها بقدوم ممثلي إسرائيل إلى المغرب، مشيرا إلى أنه استقبل عددا ممثلي الطائفة وناقش معهم مشاكل وصعوبات حياتهم اليومية.

كما سجل المتحدث، أنه استقبل بحفاوة كبيرة في المغرب، متوقعا أن العلاقات بين إسرائيل والمغرب ستشهد طفرة بعد انطلاق الرحلات الجوية المباشرة، بعد شهرين، وذلك بارتفاع عدد السياح الإسرائليين إلى المغرب من 45 ألف حاليا إلى 200 ألف.

كما سجل الدبلوماسي الإسرائيلي أن “المملكة المغربية شعبا وقيادة استقبلت الوفد الديبلوماسي الاسرائيلي بكل حفاوة، رحبوا بنا وقالوا لنا هذه بلادكم “. وتوقع ان يكون للعلاقات مع المغرب تأثير ايجابي لبناء علاقات مع دول افريقية اخرى.