فاس.. توقيف خمسيني يحمل 35 رزمة من مخدر الشيرا على متن سيارته

جدة - عبدالحي حسين - تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مدينة فاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية، تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، والمؤثرات العقلية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشتبه فيه، البالغ من العمر 54 سنة، جرى توقيفه بتنسيق مع عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة فاس على مستوى الطريق الوطنية، الرابطة ما بين مدينتي بولمان، وأوطاط الحاج، وذلك مباشرة بعد وصوله على متن سيارة خفيفة.

إلى ذلك، ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عملية التفتيش المنجزة داخلها أسفرت عن العثور على أربع لوحات ترقيم مزورة و35 رزمة من مخدر الشيرا، بلغ مجموع وزنها 850 كيلوغراما.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.