أذربيجان أول دولة في العالم تختبر مزيجا من لقاح “أسترازينيكا” و”سبوتنيك”

جدة - عبدالحي حسين - أصدرت أذربيجان تصريحا لإجراء اختبار الأول من نوعه في العالم حول الاستخدام المشترك للقاحين ضد فيروس كورونا “سبوتنيك” و”أسترازينيكا”.

وأكدت وكالة الأنباء الأذرية “تريند” استنادا إلى وزارة الصحة الأذربيجانية، أنه من المتوقع أن يبدأ البحث بحلول نهاية فبراير الجاري.

وسيتم، حسب المصدر، إجراء أول استخدام مشترك للقاحين في العالم بموجب بروتوكول التجارب السريرية المسجل في 24 دجنبر الماضي، مضيفا أن الدراسة تهدف إلى تقييم مناعة وسلامة الاستخدام المشترك للقاح الروسي “سبوتنيك” ولقاح “أسترازينيكا” الذي طورته جامعة أكسفورد.

وتم تطوير اللقاح الروسي ضد عدوى فيروس كورونا “سبوتنيك” من قبل المركز الوطني لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة “غامالي”، ووافقت عليه وزارة الصحة في الاتحاد الروسي في 11 غشت 2020، على الرغم من عدم اكتمال المرحلة الثالثة من اختباره.