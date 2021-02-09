شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثي بمحافظة الجوف اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تكبدت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف اليمنية.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: إن الجيش الوطني اليمني نجح في استدراج الميليشيا إلى عدّة كمائن محكمة في جبهة دحيضة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

وأضاف المصدر “أن الجيش استعاد آليات وأسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها عناصر الميليشيات ولاذت بالفرار “.

وأشار المركز إلى أنهُ لليوم الثاني تحاول ميليشيا الحوثي تحقيق أي تقدم في جبهات القتال شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف إلا أن محاولاتها تتكسر أمام يقظة الجيش والمقاومة، وتعود في كل مرة تجر أذيال الهزيمة بعد تكبّدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.