شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 462 ألف وفيات الولايات المتحدة من كورونا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 12:32 صباحًا, 10 فبراير 2021 م
المناطق - وكالات
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 91,762 إصابة مؤكدة و 1,455 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 26,852,809 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 462,037.