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462 ألف وفيات الولايات المتحدة من كورونا

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل دقيقة واحدة - 12:32 صباحًا, 10 فبراير 2021 م

المناطق - وكالات

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 91,762 إصابة مؤكدة و 1,455 حالة وفاة نتيجة .
ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 26,852,809 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 462,037.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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