شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تشدد إجراءات الإغلاق في أثينا للحد من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت الحكومة اليونانية فرض إجراءات إغلاق أكثر صرامة في العاصمة أثينا ومنطقة أتيكا المحيطة بها في محاولة للحد من الارتفاع الذي شهدته المنطقة مؤخرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ونقل المرضى للمستشفيات.

ويسكن هذه المنطقة نصف سكان اليونان البالغ عددهم نحو 11 مليون نسمة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في خطاب بثه التلفزيون على الصعيد الوطني: "في الشهرين المقبلين، سيتم فتح نطاق إجراءات التقييد وإغلاقه وفقا لمستويات التحذير. وما سيحدث في كل مرة يتوقف علينا".

وأضاف أنه اعتبارا من غد الخميس، سيتم إغلاق قطاع البيع بالتجزئة وجميع المدارس حتى 28 فبراير مع العودة إلى الدروس الافتراضية.