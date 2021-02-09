الحجرف: "مسبار الأمل" مصدر فخر لدول الخليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، دولة الإمارات بوصول "مسبار الأمل" لمدار المريخ.

وأكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن هذا الإنجاز مصدر فخر واعتزاز لجميع دول الخليج العربي.

وهنا الحجرف، خلال بيان لمجلس دول التعاون الخليجي، دولة الإمارات قيادة وحكومةً وشعباً، على وصول مسبار الأمل الإماراتي إلى مدار كوكب المريخ.

وأعرب الحجرف عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز العظيم، واعتزازه كون المسبار تم تصنيعه بجهود إماراتية، لتصبح دولة الإمارات العربية المتحدة بذلك رسمياً خامس دولة في العالم تصل إلى المريخ.

و أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على أن "هذا الإنجاز يضاف لرصيد الإنجازات التي تحققت لدولة الإمارات والتي تشكل مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء دول مجلس التعاون".

وأضاف أن" هذه الإنجازات التاريخية تبرهن على قدرة الكفاءات الخليجية لتحقيق الطموحات بما ينسجم وتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لتحقيق المزيد من آمال وتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من الرقي والازدهار".

ونجح مسبار الأمل الإماراتي في دخول مدار الالتقاط حول كوكب المريخ، الثلاثاء، تتويجاً لجهود 7 سنوات من التحضيرات والاستعدادات.

وبوصول مسبار الأمل بنجاح إلى مدار المريخ، تصبح الإمارات خامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز التاريخي، ضمن مشروعها العلمي النوعي لاستكشاف كوكب المريخ.

وتهدف المهمة الطموحة إلى تقديم أول صورة متكاملة للغلاف الجوي للكوكب الأحمر في مهمة تستمر لمدة سنة مريخية.

وتسعى الإمارات من خلال رحلة مسبار الأمل نحو المريخ، لتنفيذ مشروع عملاق يعزز الريادة الإماراتية في عالم الفضاء، وبناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر (المريخ) بحلول عام 2117.