وزير الدفاع التركي يبحث مع نظيره السوداني قضايا ثنائية وإقليمية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الثلاثاء، مع نظيره السوداني ياسين إبراهيم ياسين، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وذكرت وزارة الدفاع التركية أن أكار استقبل نظيره السوداني بمراسم عسكرية في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة، مبينا أن أكار وياسين عقدا لقاء ثنائيا وآخر بمشاركة وفدي البلدين، وتناول الجانبان عددا من القضايا الإقليمية، فضلا عن علاقات التعاون الثنائي في المجال الأمني، والصناعات الدفاعية.

وأكد أكار على "علاقات الصداقة والأخوة العميقة بين البلدين"، كما شدد على وقوف تركيا إلى جانب السودان، وسعيها لتعزيز علاقات التعاون في مجالي الصناعات الدفاعية، والتدريب العسكري.