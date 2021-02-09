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السعودية تسجل 353 إصابة بكورونا و4 وفيات

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجل 353 إصابة بكورونا و4 وفيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السعودية اليوم، تسجيل 353 ‏اصابة جديدة بفيروس ، ليصبح إجمالي عدد حالات الاصابة (370987) حالة.

 

وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، ان عدد المتعافين بلغ (362062) حالة بإضافة (249) حالة تعافٍ جديدة, كما بلغ عدد الوفيات (6410) حالات، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة.

 

وأشار الى أن منحنى الإصابات المؤكدة يستمر في الصعود بنسبة 330%، فيما تشهد الحالات الحرجة ارتفاعًا بنسبة 41 %.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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