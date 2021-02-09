الشيخ خليفة بن زايد مهنئا بـ"مسبار الأمل": أبناؤنا حولوا الحلم لواقع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

هنأ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية، الثلاثاء، شعبه والأمة العربية بنجاح "مسبار الأمل" في مهمته.



هنأ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية، الثلاثاء، شعبه والأمة العربية بنجاح "مسبار الأمل" في مهمته.

وأشاد بالجهد الاستثنائي لأبناء الإمارات الذين "حولوا الحلم إلى واقع، وحققوا طموحات أجيال من العرب".

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وجه التهنئة إلى شعب دولة الإمارات والمقيمين والأمة العربية بنجاح مسبار الأمل في مهمته.

وثمن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "الجهد الاستثنائي لأبناء الإمارات الذين حولوا الحلم إلى واقع، وحققوا طموحات أجيال من العرب ظل يراودها أمل وضع قدم راسخة في سباق الفضاء الذي ظل حكراً على عدد محدود من الدول".

وأوضح رئيس الدولة أن "هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا المثابرة على مشروع ظهرت فكرته أواخر العام 2013 على يد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي تابعه لحظة بلحظة حتى وصوله إلى وجهته بسلام".

كما أشاد بالمشروع الذي نشأ نتيجة جهد مؤسّسي مخلص ودؤوب ومن رؤية طموحة هدفها خدمة المشروع الوطني الإماراتي خاصة والبشرية والمجتمع العلمي عامة، ومحققا آمال الملايين من العرب بأن تكون لهم قدم راسخة في مجال استكشاف الفضاء.

ومساء الثلاثاء، دخلت دولة الإمارات التاريخ كأول دولة عربية تصل إلى المريخ، وخامس دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز بعدما نجح مسبار الأمل، ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، في الوصول إلى الكوكب الأحمر.