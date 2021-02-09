شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق الباز: هذا اليوم سيبقى محفوراً في ذاكرة التاريخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري، شعب وحكومة دولة الإمارات بوصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ.

وقال الباز: «الحمد لله وصلنا المريخ بسواعد وعقول إماراتية أثبتت لنا أن هذه الدولة تستطيع أن تفعل المستحيل وهذا اليوم سيبقى محفوراً في ذاكرة التاريخ كون مسبار الأمل أول مركبة فضائية عربية تصل إلى المريخ بتوقيع إماراتي وبخبرات هندسية مواطنة تشكل نموذجاً للشباب العربي في الحلم والطموح».