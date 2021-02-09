شكرا لقرائتكم خبر عن «ناسا» تهنئ الإمارات بشعر المتنبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأت «ناسا» مهمة الإمارات إلى المريخ بنجاح وصول مسبار الأمل إلى مدار الكوكب الأحمر، وقالت في تغريدة على «تويتر» إن خطوة دولة الإمارات الجريئة لاستكشاف المريخ ستلهم الكثير من الدول لتحذو حذوها.

واستشهدت «ناسا» ببيت الشاعر العربي أبوالطيب المتنبي: إذا غامَرْتَ في شَرَفٍ مَرُومِ فَلا تَقنَعْ بما دونَ النّجومِ

وأعاد توماس زوربوشين المدير المشارك لإدارة المهام العلمية في وكالة الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا) التغريدة مهنئاً دولة الإمارات بنجاح وصول «مسبار الأمل» إلى المريخ، وأعرب عن أمله في التعاون مع دولة الإمارات في مشروع استكشاف الكوكب الأحمر.