شكرا لقرائتكم خبر عن عدد من الجرحى بإطلاق نار في عيادة بالولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن-أ.ف.ب

فتح مسلح النار، الثلاثاء، في عيادة في ولاية مينيسوتا الأمريكية موقعاً عدداً من الجرحى، كما ألقيت عبوة ناسفة على المبنى وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وكتبت صحيفة «ستار تريبيون» أن الحادث وقع قبيل الساعة 11.00 (17.00 ت ج) في عيادة «الينا هيلث» في مدينة بافالو، واعتقلت الشرطة مشتبهاً فيه من دون أن تذكر ما إذا كان هذا الشخص مطلق النار.

وأعلنت الشرطة الفيدرالية في سانت بول عاصمة مينيسوتا في تغريدة أنهم يتوجهون إلى المكان بعد معلومات تحدثت عن «شخص يطلق النار». وذكرت صحيفة «ستار تريبيون» أن شخصاً إلى خمسة أشخاص أصيبوا بجروح. وبعد نصف ساعة انفجرت عبوة ناسفة ما أدى إلى إجلاء الطاقم الطبي من العيادة.