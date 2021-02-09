شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 في هجوم إرهابي شرقي الكونجو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيني – رويترز

قالت السلطات المحلية في جمهورية الكونجو الديمقراطية، الثلاثاء، إن مهاجمين قتلوا نحو 10 أشخاص في غارة الليلة الماضية على قرية شرق البلاد وأشارت بأصابع الاتهام إلى مقاتلين من جماعة مسلحة أوغندية متشددة.

وشنت القوات الديمقراطية؛ وهي جماعة مسلحة أوغندية تنشط في شرق الكونجو منذ التسعينات، سلسلة هجمات وحشية انتقامية على مدنيين منذ بداية عملية عسكرية ضدها في أواخر عام 2019.

وقالت روزيت كافولا نائبة حاكم منطقة بيني «حتى الآن أشار تقدير أولي إلى مقتل عشرة أشخاص. (الهجوم) يُنسب إلى القوات الديمقراطية المتحالفة المتشددة».

وأكد متحدث باسم الجيش وقوع الهجوم، وقال: إنه تم نشر قوات في المنطقة في سفح جبال روينزوري على الحدود مع أوغندا.