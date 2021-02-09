شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل 422 وفاة جديدة بـ«كورونا» و10630 إصابة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما-رويترز

قالت وزارة الصحة الإيطالية، إن البلاد سجلت 422 حالة وفاة مرتبطة بفيروس «كورونا»، الثلاثاء، مقارنة مع 307 في اليوم السابق، بينما ارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات إلى 10630 من 7970. وسجلت إيطاليا 92002 حالة وفاة إجمالاً بوباء «كوفيد-19» منذ ظهور المرض فيها في فبراير/شباط الماضي، وهو ثاني أكبر عدد وفيات في أوروبا بعد بريطانيا والسادس عالمياً. وأعلنت إيطاليا أن عدد حالات الإصابة بها حتى اليوم بلغ مليونين و655 ألف حالة.