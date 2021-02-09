شكرا لقرائتكم خبر عن رصد سلالتين جديدتين لـ«كورونا» في بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن- رويترز

قالت لجنة علمية استشارية تابعة للحكومة، الثلاثاء، إنه تم تحديد سلالتين جديدتين لفيروس «كورونا» في بريطانيا، صنفت إحداها على أنها «مبعث قلق»، لهما بعض أوجه الشبه مع السلالتين اللتين ظهرتا في جنوب إفريقيا والبرازيل.

وصنفت المجموعة الاستشارية لمخاطر فيروسات الجهاز التنفسي الجديدة والناشئة إحدى السلالتين، التي رصدت أولاً في بريستول بأنها «سلالة مبعث قلق». كما صنفت المجموعة السلالة الأخرى التي رصدت أولاً في ليفربول بأنها «سلالة قيد البحث».

وتحتوي السلالتان الجديدتان على تحور يطلق عليه إي 484 كيه، الذي يحدث على البروتين الشوكي للفيروس وهو نفس التغير الذي رُصد في السلالتين في جنوب إفريقيا والبرازيل، وأثار قلقاً على مستوى العالم.

ورصدت هيئة الصحة العامة في إنجلترا الآن 76 حالة إصابة بالسلالتين الجديدتين، لكنها على ثقة بأن اللقاحات ستنجح في التعامل معهما.