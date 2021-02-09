شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا.. انخفاض جديد في إصابات «كورونا» وزيادة عدد الوفيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (لندن-رويترز)

سجلت بريطانيا، الثلاثاء، انخفاضاً آخر في العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بوباء «كوفيد-19»، رغم تسجيل زيادة في عدد حالات الوفاة. وأثبتت الفحوص إصابة 12364 شخصاً بالفيروس وذلك في أحدث حصيلة يومية، نزولاً من 14104 حالات، الاثنين.

وارتفع عدد حالات الوفاة الجديدة إلى 1052، من 333 حالة، الاثنين. وقالت الحكومة أيضا إن 12 مليوناً و646 ألفاً تلقوا جرعة أولى من لقاح «كوفيد-19» حتى الاثنين.