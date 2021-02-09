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بريطانيا.. انخفاض جديد في إصابات «كورونا» وزيادة عدد الوفيات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (لندن-رويترز)
سجلت بريطانيا، الثلاثاء، انخفاضاً آخر في العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بوباء «كوفيد-19»، رغم تسجيل زيادة في عدد حالات الوفاة. وأثبتت الفحوص إصابة 12364 شخصاً بالفيروس وذلك في أحدث حصيلة يومية، نزولاً من 14104 حالات، الاثنين.
وارتفع عدد حالات الوفاة الجديدة إلى 1052، من 333 حالة، الاثنين. وقالت الحكومة أيضا إن 12 مليوناً و646 ألفاً تلقوا جرعة أولى من لقاح «كوفيد-19» حتى الاثنين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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