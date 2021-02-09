شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان قويتان في افتتاح كأس إيفزا الذهبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، تنطلق بطولة كأس إيفزا الذهبية 2021 للبولو في نسختها 12 يوم الأحد المقبل على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتستمر حتى الخامس من شهر مارس المقبل بمشاركة 8 فرق و بهانديكاب 18 جول.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الذي عقد خصيصاً للإعلان عن تفاصيل البطولة، وشهد إجراء قرعة البطولة التي أسفرت عن وقوع فريق بنجاش في مواجهة فريق إيفزا مهرة في افتتاح البطولة عند الساعة الثانية ظهر الأحد المقبل، كما يلتقي في الرابعة عصراً فريقا الحبتور وغنتوت في لقاء فوق السحاب.

واستهل المؤتمر بكلمة بليغة ألقاها رجل الأعمال محمد الحبتور نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور رئيس اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية قال فيها: «يسعدني أن أرحب بكم كما يسعدني أن أوجه أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، على رعايته الكريمة للبطولة، ما أعطى لها بعداً رسمياً ودولياً».

ووجه الشكر إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت للبولو والفروسية على حرص سموه على المشاركة في البطولة، والشكر إلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم على مشاركتها وفريقها الإمارات في البطولة، وإلى فارس اليبهوني وعمرو زيدان وراشد الحبتور وحيدر بنجاش وحبتور الحبتور.

وقال محمد الحبتور إنه يأمل أن يرفع مستوى «هانديكاب» العام المقبل إلى 20 أو 22 جول لاستقطاب فرق من جنوب إفريقيا وأوروبا، ولذلك نسعى لبناء ملعب آخر لنحلق في سماء البولو العالمي وحدها، معرباً عن أمله أن تضيف النسخة الحالية في ظل الإجراءات الاحترازية والتباعد جملة من النجاحات.