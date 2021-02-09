شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة يعلن عن فصل 10 قيادات من حزب الوفد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس النواب، مؤتمرًا صحفيًا عاجلًا، ظهر اليوم الثلاثاء، بالمقر الرئيسى لحزب الوفد، لإعلان قرارات هامة، وكشف رئيس الوفد تفاصيل المؤامرة الكبرى الأخيرة التى كانت تحاك ضد حزب الوفد للقضاء عليه وتسخير الوفد لأجندات ضد مبادئ الوفد ومساره، ما أزعج شباب وشيوخ الوفد وحملوه أمانة باتت قيدا فى عنقه بضرورة إنقاذ الوفد وإجراء تطهيرات سريعة حفاظًا على الوفد كجزء من النظام السياسى فى مصر وممثلا للمعارضة الوطنية الشريفة.

قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، فصل 10 من أعضاء الحزب فصلًا نهائيًا لـ"الاشتراك فيما أعلنه الحزب" فى المؤامرة التي كانت تحاك ضد حزب الوفد، حسبما قال فى مؤتمر صحفى بمقر الحزب.

وقال المستشار بهاء أبو شقة إن المفصولين هم: الدكتور ياسر الهضيبي وطارق سباق ومحمد عبده، ومحمد عبد العليم داوود، ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم، وحسين منصور، اضافة إلي فصل محمد مجدي فرحات الشهير بأرنب عضو بالحزب، والتقدم ببلاغ للنيابة ضده للتحقيق معه في هذه الوقائع وهي التخابر مع قنوات أجنبية.

كما أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، إخطار مجلس النواب، بأن يكون سليمان وهدان، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب فى مجلس النواب، بدلا من محمد عبد العليم داوود، وكل من محمد مدنية وهاني اباظة وايمن محسب نواب لرئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.