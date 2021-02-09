شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة النواب" تخاطب رئيس الوزراء بشأن عدم التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، بضرورة مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن عدم التزام الحكومة بتنفيذ توصيات مجلس النواب الواردة فى تقرير لجنة الخطة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 وتحديد المسئوليات تجاه التجاوزات التى تضمنها الحساب الختامى لبعض الجهات والهيئات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأوضح سالم، أن عدم تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة فى هذا الصدد تسبب فى تكرار نفس الملاحظات والتجاوزات فى الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات مجلس النواب فى هذا الصدد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، لمتابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة التى وردت فى تقريرها العام بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.