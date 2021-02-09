البيت الأبيض يعلن عن تعزيز شحنات اللقاحات وزيادة مواقع توزيعها

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

قال مستشار البيت الأبيض جيف زينتس، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن سوف تزيد شحنات اللقاح الأسبوعية للولايات إلى 11 مليونًا من 10.5 مليون وستطلق برنامج تلقيح خلال المراكز الصحية المجتمعية في كل ولاية ومنطقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن زينتس قوله في إفادة صحفية إن الإدارة ستبدأ في شحن الجرعات إلى المراكز في الأسبوع المقبل. وسيشمل هذا ما مجموعه مليون جرعة تكفي لتلقيح 500 ألف شخص، حيث يتم تكثيف البرنامج في الأسابيع المقبلة. ولم يتضح على الفور الجدول الزمني لتلك الشحنات.

وتعد المراكز المجتمعية وسيلة مهمة لتوصيل الجرعات إلى المجتمعات التي يصعب الوصول إليها.

وقالت مارسيلا نونيز سميث، التي تشغل منصب رئيسة فريق بايدن المعني بالعدالة الصحية فيما يرتبط بفيروس كورونا، إن الإنصاف هو هدفنا هنا، هذا الجهد الذي يركز على التخصيص المباشر لمراكز الصحة المجتمعة يهدف إلى التواصل مع هؤلاء السكان الذين يصعب الوصول إليهم في أنحاء البلاد.