بالصور.. ليلة حب في استقبال "بيج رامي" بمسقط رأسه في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

شهدت قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم في كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، ليلة حب في استقبال ابن القرية بطل كمال الأجسام الدولي ممدوح السبيعي الشهير ببيج رامي، الحاصل على بطولة مستر أولمبيا 2020، ذلك في أول زيارة يجريها بمسقط رأسه، بعد حصوله على البطولة.

توافد العديد من أبناء القرية والقرى المجاورة على السرادق الذي أقامته أسرته لتقديم التهنئة على حصوله على بطولة مستر أولمبيا، فيما شهد السرادق زحامًا شديدًا من جانب الأهالي.

وصل "بيج رامي" إلى مسقط رأسه قرية السبايعة التابعة لمركز بلطيم في كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك قادمًا من القاهرة.​