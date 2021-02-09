واشنطن: التصريحات عن عزم إيران امتلاك سلاح نووي مثيرة للقلق

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، مساء الثلاثاء، أن واشنطن أخذت علمًا بتصريحات وزير المخابرات الإيراني حول إمكانية اللجوء إلى تصنيع سلاح نووي.

وقال برايس في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، إن التصريحات الإيرانية عن عزم طهران امتلاك سلاح نووي إذا استمرت الضغوط عليها مثيرة للقلق.

وتابع أن عليهم التشاور مع شركائهم وحلفائهم قبل بلورة السياسات أو أي خطوة جديدة بشأن إيران وكوريا الشمالية.

وأكد أن بلاده ستستخدم أدوات للحد من قدرة إيران على تطوير تقنيات الصواريخ الباليستية وعلى نقلها لدول أخرى.