قطر تساعد لبنان بشروط

أبدى وزير الخارجية القطري محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني، من بيروت، استعداد بلاده لدعم لبنان عبر مشاريع اقتصادية شرط تشكيل حكومة تحول الانقسامات السياسية الحادة دون ولادتها منذ أشهر.

وقال المسؤول القطري، في مؤتمر صحافي إثر لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون في القصر الرئاسي، إنّ بلاده «في سياستها لا تقدم الدعم المالي بل من خلال مشاريع.. ستحدث فرقاً في اقتصاد الدولة».

وأضاف «هذا الأمر يتطلب وجود حكومة مستقلة للعمل معها»، مؤكداً أنه «بمجرد تشكيل حكومة، فإنّ دولة قطر على استعداد لدراسة كافة الخيارات». وأوضح «نتحدث عن برنامج اقتصادي متكامل لدعم لبنان». ودعا المسؤول القطري، وعلى جدول أعماله لقاءات مع مسؤولين عدة، القوى السياسية إلى الإسراع في تشكيل الحكومة و«تغليب المصلحة الوطنية»، مؤكداً أن زيارته «تأتي استكمالاً للجهود الدولية».

وغرق لبنان في دائرة من المراوحة السياسية بعد استقالة الحكومة إثر انفجار المرفأ في الرابع من أغسطس الذي تسبب بمقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح.