جاءت الاحتجاجات بعد إعلان تشكيل حكومة جديدة، تضم قادة حركات متمردة سابقة مكلفة بإصلاح الاقتصاد المتعثر، الذي دمرته عقود من العقوبات الأمريكية وسوء الإدارة والحرب الأهلية في عهد الرئيس المخلوع عمر البشير.
وتعاني البلاد ارتفاع معدلات التضخم، ونقصا في العملات الأجنبية، وانتشار السوق السوداء لبيع وشراء العملات، مما يضع تحديات كبيرة أمام الحكومة الجديدة.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين الذين كانوا يهتفون «لا لا للغلاء» و«لا لا للجوع».
وفي «بورتسودان»، الميناء الرئيسي للبلاد على البحر الأحمر، أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) بأنها «شهدت مظاهرات طلابية متفرقة في أنحاء المدينة، مما أدى إلي تعطيل الدراسة وإغلاق معظم المحال التجارية».
كانت هذه تفاصيل خبر احتجاجات في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.