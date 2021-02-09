وبعد أقل من عام على محاكمة ترمب مرة أولى، أقر مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون في 13 يناير لائحة اتهامية جديدة ضد الرئيس الجمهوري.
واتهم بـ»التحريض على العصيان» في إطار اقتحام مناصرين له مبنى الكابيتول في السادس من يناير.
وفي 25 يناير وقبل خمسة أيام على مغادرة ترمب البيت الأبيض، نقل نواب ديمقراطيون اختيروا ليكونوا «مدعين» في المحاكمة، اللائحة الاتهامية إلى مجلس الشيوخ.
وغداة ذلك حلف أعضاء مجلس الشيوخ المئة الذين سيتولون دور القضاة وهيئة المحلفين في آن، توخي الحياد.
جلسات يومية
تفاوض الحزبان فيما بعد حول إطار المحاكمة التي بدأت يوم الثلاثاء. وستقام جلسات يومية في فترة بعد الظهر باستثناء مساء الجمعة والسبت.
وستبدأ الجلسات في كل يوم بحلف يمين وبدعوة إلى الهدوء. ويطلب من أعضاء مجلس الشيوخ لزوم الصمت «تحت طائلة دخول السجن».
ويكرس يوم الثلاثاء لنقاش قانوني، فمحامو ترمب يعتبرون أنه لا يمكن محاكمته في إطار إجراءات عزل لأنه غادر السلطة.
إلا أن الديمقراطيين يؤكدون أن هذا الإجراء استخدم لمحاكمة وزير سابق وأنه ينبغي نزع أهلية ترمب للترشح وتوجيه رسالة رادعة إلى الرؤساء المقبلين الذين قد تسولهم نفسهم أن يحذوا حذوه.
وستتاح ساعتان لكل طرف لتقديم حججه وسيصوت أعضاء مجلس الشيوخ بعد ذلك للقول إن كانوا يريدون أن تستمر المحاكمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجدول الزمني لمحاكمة ترمب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.