الاحتلال يتوغل شمال غزة

توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في أراضي المواطنين الفلسطينيين شمال غربي بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسط إطلاق نار متقطع في المنطقة. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية انطلقت من مواقع الاحتلال الجاثمة خلف الشريط الحدودي شمال القطاع، وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الحدودية شمال بيت لاهيا، وقامت بأعمال تجريف ووضعت سواتر ترابية وسط إطلاق نار متقطع وقنابل دخانية للتغطية على عملية التوغل في المكان.



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