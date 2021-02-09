رصد سلالتين جديدتين لكورونا في إنجلترا‎

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ 33 دقيقة

قالت لجنة علمية استشارية تابعة للحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء إنه تم تحديد سلالتين جديدتين لفيروس كورونا في إنجلترا، صنفت إحداهما على أنها ”مبعث قلق“، لهما بعض أوجه الشبه مع السلالتين اللتين ظهرتا في جنوب أفريقيا والبرازيل.

وصنفت المجموعة الاستشارية لمخاطر فيروسات الجهاز التنفسي الجديدة والناشئة إحدى السلالتين التي رصدت أولا في بريستول على أنها ”سلالة مبعث قلق“ .

كما صنفت المجموعة السلالة الأخرى التي رصدت أولا في ليفربول على أنها ”سلالة قيد البحث“.

وتحتوي السلالتان الجديدتان على تحور يطلق عليه ”إي 484 كيه“ الذي يحدث على البروتين الشوكي للفيروس وهو نفس التغير الذي رُصد في السلالتين في جنوب أفريقيا والبرازيل وأثار قلقا على مستوى العالم.

ورصدت هيئة الصحة العامة في إنجلترا الآن 76 حالة إصابة بالسلالتين الجديدتين، لكنها على ثقة بأن اللقاحات ستنجح في التعامل معهما.