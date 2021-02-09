توقيف 5 أشخاص بالبيضاء لتورطهم في الاختطاف والمطالبة بفدية 500 مليون

جدة - عبدالحي حسين - تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، في ضوء معلومات دقيقة، وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء، من توقيف خمسة أشخاص من ذوي السوابق القضائية، من بينهم سيدة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متورطة في الاختطاف، والاحتجاز، والمطالبة بفدية مالية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعلومات الأولية للبحث أفادت أن المشتبه فيها استدرجت الضحية من الفندق، الذي كان يقيم في بدعوى استئجار شقة مفروشة منخفضة التكلفة، قبل أن يعمد باقي المشتبه فيهم إلى تعريضه للعنف، والاحتجاز بالشقة المفترضة، وتصويره رفقة صفائح من مخدر الشيرا في شريط فيديو يتضمن اعترافاته القسرية بالسطو على أطنان من المخدرات، وذلك لتعريضه للابتزاز.

وقد أوضحت إجراءات البحث، يضيف البلاغ، أن المشتبه فيهم طالبوا الضحية بمبلغ 500 مليون سنتيم كفدية يتم إيداعها بأحد البنوك الأجنبية، قبل أن يكتفوا باستلام، وسحب مبلغ أربعة ملايين سنتيم تم إرسالها لفائدتهم عبر وكالة لتحويل الأموال.

وقد مكنت عمليات التفتيش والحجز، وفق البلاغ، من العثور بحوزة اثنين من المشتبه فيهم على مبالغ مالية يشتبه في كونها جزءً من متحصلات هذا النشاط الإجرامي، فضلا عن حجز صاعق كهربائي تم استخدامه في تعنيف الضحية، خلال عملية احتجازه.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الخمسة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف عن جميع ظروف، وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المتورطين المفترضين، سواء في التحريض على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، أو المساهمين في اقتراف عناصرها.