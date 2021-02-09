15 قتيلا و1875 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي

جدة - عبدالحي حسين - لقي 15 شخصا مصرعهم فيما أصيب 1875 آخرون بجروح، إصابات 83 منهم بليغة، في 1404 حوادث سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من فاتح إلى 7 يناير 2021.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 41 ألفا و858 مخالفة، وإنجاز 9 آلاف و643 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 32 ألفا و215 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و692 ألفا و450 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3846 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5705 وثائق، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 92 مركبة.