شكرا لقرائتكم خبر عن 536 إصابة بكورونا في المغرب والجزائر 246 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 476125.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى أنها سجلت 16 حالة وفاة بالفيروس، ليصل عدد الوفيات إلى 8424، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء في البلاد إلى 456032.

فيما سجلت الجزائر 246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وست حالات وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم، إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس ليبلغ 599109 إصابات، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2994 وفاةً، بينما تماثل للشفاء 186 مريضاً.