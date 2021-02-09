انت الان تتابع خبر نادي الحشد الشعبي يواصل تألقه في بطولة العراق لـ'المصارعة الحرة احداث' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-02-09 | 20:35
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واصل نادي الحشد الشعبي انتصاراته لليوم الثاني على التوالي في بطولة العراق للمصارعة الحرة أحداث.
وحقق فريق المصارعة فرقياً المركز الأول في بطولة التي جرت في بغداد اليوم الثلاثاء.
وجاء نادي ديوان الوقف السني بالمركز الثاني ونادي الاعظمية بالمركز الثالث.
وحصد مصارعي الحشد 3 ميداليات ذهبية وواحدة فضية و6 برونزية.
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