نادي الحشد الشعبي يواصل تألقه في بطولة العراق لـ'المصارعة الحرة احداث'

وحقق فريق المصارعة فرقياً المركز الأول في بطولة التي جرت في بغداد اليوم الثلاثاء.

وجاء نادي ديوان الوقف السني بالمركز الثاني ونادي الاعظمية بالمركز الثالث.

وحصد مصارعي الحشد 3 ميداليات ذهبية وواحدة فضية و6 برونزية.