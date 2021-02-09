الشفاء: 302.. الوفيات: 1

بغداد - ياسين صفوان - وبلغ عدد الاصابات 443 موزعة كالآتي:

انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية