انت الان تتابع خبر صحة الكرخ تكشف تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبلغ عدد الاصابات 443 موزعة كالآتي:
أبو دشير ------------16 الحرية--------------35
الخطيب------------2
الدورة--------------40
الدولعي-------------4
السيدية------------- 11
الشرطة الخامسة-------1
الشرطة الرابعة--------3
الشعلة-------------- 30
الصالحية -------------4
الطارمية------------- 16
العامرية -------------25
العطيفية -------------1
العلاوي--------------4
الغزالية--------------9
القادسية------------- 3
الكاظمية -------------7
المحمودية-----------23
المعالف--------------1
المنصور------------- 26
الوشاش--------------3
اليرموك -------------11
جكوك---------------4
حي الجامعة----------16
حي الجهاد-----------19
حي الخضراء----------6
حي العامل-----------14
حي العدل------------ 5
حي الفرات------------1
كرادة مريم------------2
سكنة جانب الرصافة---- 5
محافظة النجف --------1
محافظة ديالى ---------1
محافظة المثنى ---------1
أبو دشير ------------16
أبو غريب -----------42
الإسكان-------------3
الاعلام-------------22
البياع---------------9
التاجي-------------15
الحارثية-------------2
الخطيب------------2
الدورة--------------40
الدولعي-------------4
السيدية------------- 11
الشرطة الخامسة-------1
الشرطة الرابعة--------3
الشعلة-------------- 30
الصالحية -------------4
الطارمية------------- 16
العامرية -------------25
العطيفية -------------1
العلاوي--------------4
الغزالية--------------9
القادسية------------- 3
الكاظمية -------------7
المحمودية-----------23
المعالف--------------1
المنصور------------- 26
الوشاش--------------3
اليرموك -------------11
جكوك---------------4
حي الجامعة----------16
حي الجهاد-----------19
حي الخضراء----------6
حي العامل-----------14
حي العدل------------ 5
حي الفرات------------1
كرادة مريم------------2
سكنة جانب الرصافة---- 5
محافظة النجف --------1
محافظة ديالى ---------1
محافظة المثنى ---------1
الشفاء: 302.. الوفيات: 1