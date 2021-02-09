انت الان تتابع خبر رئيس نادي الشرطة يكشف كواليس صفقة محمد داوود والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-02-09 | 19:54
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كشف رئيس نادي الشرطة وهاب الطائي، كواليس ضم المهاجم محمد داوود الى صفوف فريقه.
وانتقل داوود بشكل رسمي الى الشرطة بعد مفاوضات ماراثونية.
واوضح ان "الاتصال كان مضمونه، بانه لا يوجد مانع على انتقال اللاعب محمد داوود الى نادي الشرطة واكد لي انه سيكمل التفاوض بما يتعلق بالامور الادارية والمالية حتى ينتقل اللاعب بشكل رسمي ويوقع على كشوفات نادي الشرطة".
وام حديثه قائلاً: "حقيقة هذا امر مهم جدا ليس فقط للنادي ايضا للاعب".
وقال الطائي في حديث للسومرية نيوز انه "تلقى مساء اليوم اتصالاً من رئيس نادي النفط والمشرف على اندية وزارة النفط حسين طالب".
واوضح ان "الاتصال كان مضمونه، بانه لا يوجد مانع على انتقال اللاعب محمد داوود الى نادي الشرطة واكد لي انه سيكمل التفاوض بما يتعلق بالامور الادارية والمالية حتى ينتقل اللاعب بشكل رسمي ويوقع على كشوفات نادي الشرطة".
وام حديثه قائلاً: "حقيقة هذا امر مهم جدا ليس فقط للنادي ايضا للاعب".
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