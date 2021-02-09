انت الان تتابع خبر مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة منها تأليف لجنة عليا للإصلاح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واستعرض مجلس الوزراء، بحسب بيان حكومي، "مستجدات جائحة كورونا ، على المستويين المحلي والدولي، ومؤشرات المنحنى الوبائي في العراق، وإحصاءات الفيروس، وما تم اتخاذه من إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على صحة المواطنين وتأكيد أهمية مواصلة الإلتزام بها، والمحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا".وقدم وزير الصحة والبيئة "عرضاً عن مستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشأن الحد من انتشار فايروس كورونا، واستعدادات وزارة الصحة لمواجهة زيادة الإصابات".

وأصدر المجلس وفقاً للبيان القرارات التالية:

اولاً : الموافقة على إدراج القرض الثالث في مشروع الـ (FCC) لمصفى البصرة بمبلغ مقداره (٣٠٠٠٠٠٠٠٠ ) دولار، في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية /۲۰۲۱ بناءً على متطلبات منح القروض المتفق عليها مع منظمة (JICA) اليابانية ليتسنى لوزارتي (المالية والتخطيط ) إجراء اللازم لضمان المضي بالمشروع دون تلكؤ لكونه من المشاريع الرائدة والمهمة لتحويل المخلفات الثقيلة التي تمثل ( 40-50) % من النفط الخام، إلى منتجات عالية القيمة مثل: الكازولين عالي الاوكتين وزيت الغاز الخفيف المهدرج وزيت الوقود وبمواصفات عالمية صديقة للبيئة.



ثانياً: إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (٧٠ لسنة ۲۰۲۰) بحسب الآتي:

1- تعديل قرار المجلس الوزاري للطاقة (٦ لسنة ۲۰۲۰) ليصبح بحسب الآتي:

الموافقة على تمديد عقود نقل المنتجات النفطية إلى المحطات الكهربائية المبرمة من وزارة النفط إلى الشركات الأهلية، على وفق ملحق العقد لمدة (٦٠) يوما بدءاً من تأریخ ١/١/٢٠٢١، لغرض إكمال المتطلبات اللازمة كافة للمباشرة بتنفيذ العقود الجديدة، بحسب ما جاء في كتاب وزارة النفط ذي العدد ٢٧٥٥٦، المؤرخ في ٢٣/١١/٢٠٢٠.

2- يكون توقيع العقود أنفا وادارتها من شركة توزيع المنتوجات النفطية/ وزارة النفط.

ثالثاً/:

１. شطب مبلغ الأجور المترتبة على المدارس الخيرية والمجانية حصرا عن تجديد إجازة التأسيس.

２. انجاز وزارة التربية تعليمات مقدار الأجور التي تستوفى عن منح إجازة التأسيس وتجديدها بالتنسيق بينها ومجلس الدولة بالسرعة الممكنة، مع اضافة نص فيها يعفي الجهات المؤسسة للمدارس الخيرية من اجور التسجيل وتجديد الاجازة.

رابعاً/ قرر مجلس الوزراء ما يأتي:

أ‌. : تأليف لجنة تسمى (اللجنة العليا للإصلاح) تضم كلاً من:

１. رئيس مجلس الوزراء / رئيساً

２. ‌وزير المالية / نائباً للرئيس

３. وزير التخطيط / عضواً

４. وزير النفط/ عضواً

５. الأمين العام لمجلس الوزراء / عضواً

６. ‌محافظ البنك المركزي / عضواً

７. المدير التنفيذي للجنة العليا للإصلاح / عضواً ومقرراً

８. مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية / عضواً

９. ‌مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية / عضواً

１０. رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء / عضواً

１１. ‌خبيرين يسميهما رئيس مجلس الوزراء / عضوين

１２. ‌ممثل عن كل من الجهتين الدوليتين الساندتين الرئيسيتين (مجموعة الاتصال الدولي، مجموعة البنك الدولي)/ مراقبين دون أن يكون لأي منهما حق التصويت.