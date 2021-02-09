أمير الكويت: الإنجاز الإماراتي محل فخر واعتزاز الجميع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

هنأ أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الإمارات، بوصول مسبار الأمل إلى المريخ، مؤكدا أن هذا الإنجاز محل فخر واعتزاز الجميع.



جاء هذا في برقيات تهنئة أرسلها للقيادة الإماراتية عقب دخول مسبار الأمل الإماراتي بنجاح إلى مدار المريخ، مساء الثلاثاء لتكون الإمارات أول دولة عربية تحقق هذا الإنجاز التاريخي، والخامسة بالعالم.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بعث ببرقيات تهان إلى أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات وإلى أخيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية أعرب فيها عن خالص تهانيه بنجاح مهمة مسبار الأمل الإماراتي في الوصول إلى مداره حول كوكب المريخ.

وأشاد أمير الكويت "بهذا الإنجاز التاريخي والعلمي في مجال الفضاء "، مشيرا إنه " يضاف إلى الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يجسد ما وصلت إليه في المجالات العلمية والتقنية والفضاء من تقدم ورقي عال بفضل الرؤى الطموحة لقيادتها والجهود الحثيثة لأبنائها مما عزز مكانتها لدى المجتمع الدولي على كافة الأصعدة".

وأكد أن "هذا الإنجاز الإماراتي والعربي هو محل فخر واعتزاز الجميع".

وأعرب عن تمنياته أن تحقق دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها كل ما تتطلع إليه من تقدم وازدهار.

بدوره بعث ولى العهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي ببرقيات تهان مماثلة.

وبوصول مسبار الأمل مدار المريخ، أصبحت الإمارات خامس دولة في تاريخ البشرية تصل إلى الكوكب الأحمر، وثالث دولة في العالم تنجح في الوصول للمريخ من أول تجربة فضائية لها.

وسيبدأ المسبار مهامه في نقل المعلومات وتسجيل الملاحظات لسطح المريخ والغلاف المحيط به والتي ستساعد العلماء على فهم الطقس وما يرتبط به من ظواهر مناخية في كل منطقة زمنية، وخلال كل موسم.

وكان "مسبار الأمل" انطلق في 20 يوليو/تموز الماضي، في أول رحلة تاريخية عربية إسلامية من نوعها، لتكون أول مهمة فضائية لاستكشاف الكواكب تقودها دولة عربية.

ويحمل "مسبار الأمل" رسالة أمل لكل شعوب المنطقة لإحياء التاريخ الزاخر بالإنجازات العربية والإسلامية في العلوم ويجسد طموح دولة الإمارات وسعي قيادتها المستمر إلى تحدي المستحيل وتخطيه.

ويتزامن نجاح مسبار الأمل في الوصول للمريخ مع الذكرى الـ50 لتأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدء الاستعداد للـ50 عاما القادمة وصولا لمئوية الإمارات 2071، الأمر سيكون له كبير الأثر في تسريع تحقيق أهداف الإمارات بالاستثمار في شباب الدولة، وتجهيزهم بالمهارات والمعارف التي تستجيب مع التغيرات المتسارعة، والعمل كي تكون دولة الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في العام 2071.