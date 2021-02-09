جرسيف.. إجهاض عملية ثانية لتهريب المخدرات وحجز 475 كيلوغرام من مخدر الشيرا

جدة - عبدالحي حسين - تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق مع الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وبناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الثلاثاء، من إجهاض عملية ثانية لتهريب المخدرات وحجز ما مجموعه 475 كيلوغرام من مخدر الشيرا بضواحي مدينة جرسيف.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية الأمنية تأتي في إطار مواصلة الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية إجهاض مصالح الأمن، صباح اليوم الثلاثاء، لمحاولة تهريب 850 كيلوغراما من مخدر الشيرا على الطريق الوطنية الرابطة بين أوطاط الحاج وبولمان.

وخلص البلاغ إلى أن مجموع الكميات المحجوزة من مخدر الشيرا في هذه القضية وصل إلى طن و325 كيلوغراما، فيما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف كافة المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.