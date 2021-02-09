التوزيع الجغرافي للإصابات الـ536 بكورونا.. جهتا الدار البيضاء والشمال في الصدارة

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 536 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 272 حالة جديدة، منها 190 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

بجهة الشمال سجلت 59 حالة، منها 31 حالة بطنجة أصيلة.

فيما سجلت بجهة الشرق، 54 حالة، منها 28 حالة بوجدة-أنجاد.

وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 49 حالة، ثم 35 حالة بجهة مراكش آسفي، وبجهة سوس ماسة سجلت 22 حالة، ثم 19 حالة واحدة بجهة بني ملال خنيفرة.

وبجهة فاس مكناس سجلت 8 حالات، ثم 7 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، ونفس العدد بدرعة تافلالت، وأيضا بجهة الداخلة وادي الذهب، وأخيرا 5 حالات بجهة كلميم واد نون.

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