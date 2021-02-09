النقل بالدار البيضاء.. إنشاء 30 كيلومترا من الممرات الخاصة بالحافلات

جدة - عبدالحي حسين - تدرس جماعة الدار البيضاء إنشاء 30 كيلومترا من الممرات الخاصة بحافلات النقل الحضري الجديدة داخل المدار الحضري للعاصمة الاقتصادية. وعلى إثر ذلك، عقد اجتماع مع رؤساء المقاطعات الجماعية، وبحضور شركة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات.

وفي هذا السياق، قال محمد بوراحيم، نائب عمدة الدار البيضاء المكلف بالنقل والتنقل الحضري، في تصريح ل”اليوم 24″، إن ” الإجتماع المذكور، يدخل في إطار العقدة التي تجمع شركة ألزا ومجلس المدينة”، مبرزا، أنه تقرر ” إنشاء 30 كلم، من الممرات المخصصة لحافلات النقل الحضري الجديدة، داخل الدار البيضاء”.

وأوضح المتحدث نفسه، أنه “من المعروف أن الحافلات تجد صعوبة في احترام التوقيت الرحلة، بسبب الازدحام الذي تعرفه بعض الممرات في شوارع الدار البيضاء، وبالتالي، تقرر إنشاء ممرات خاصة لهذه الحافلات”.

ولفت محمد بوراحيم، الإنتباه، إلى أن خلاصات الاجتماع، الذي عقد، اليوم، مع رؤساء المقاطعات سيتم إدراجها ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة”.

ويشار إلى أن موعد انطلاق الأسطول الجديد من حافلات النقل الحضري، التابعة لشركة ألزا،

المفوض لها ملف النقل بالحافلات بمدينة الدار البيضاء، يوم 15 فبراير الجاري، بشكل رسمي، في شوارع وأزقة الدار البيضاء.