غوتيريس يؤكد على اهمية تحقيق الأهداف للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري

محمد الفلاح - الثلاثاء 9 فبراير 2021

اكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، على اهمية تحقيق الأهداف المتفق عليها للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بما يتماشى مع اتفاق باريس بشأن تغير المناخ.



وشدد غوتيرس، في كلمة له امام الدول الأعضاء مساء امس الاثنين كجزء من الاستعدادات للدورة السادسة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة السنوي المعني بالمناخ في نوفمبر المقبل، على ضرورة زيادة توسيع التحالف المتنامي من أجل حياد الكربون للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050..مؤكدا أهمية المفاوضات الافتراضية في الأشهر المقبلة للتغلب على القيود التي تفرضها الجائحة وتحديات السفر.

وقال "على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه خلال العام الماضي بما في ذلك خفض انبعاثات الكربون فإن ذلك لا يكفي فالعالم لا يزال بعيدا عن هدف البقاء ضمن حد 1.5 درجة مئوية في ارتفاع درجات الحرارة وفق اتفاق باريس".

واضاف "نحن بحاجة إلى طموح أعلى وأكبر على صعيد التخفيف من آثار تغير المناخ وطموح على صعيد التكيف مع هذا التغير وطموح في مجال التمويل".

واشار الامين العام للامم المتحدة، الى انه يجب التخلص تدريجياً من الفحم بحلول عام 2040..داعياً إلى تحقيق انفراجة في التكيف والمرونة وزيادة دعم الدول الضعيفة بما في ذلك البلدان الأقل نموا في العالم والدول الجزرية الصغيرة النامية.