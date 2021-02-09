الإمارات خامس دولة في تاريخ البشرية تصل إلى المريخ

محمد الفلاح - الثلاثاء 9 فبراير 2021

أصبحت دولة الأمارات العربية المتحدة، خامس دولة في تاريخ البشرية تصل إلى المريخ عقب نجاح عملية مسبار الأمل في الوصول لمدار الكوكب الأحمر.



حدث تاريخي يوثقه العرب بفخر، وتكتب دولة الإمارات تفاصيله بحروف من ذهب، إيذانا بلحظة حاسمة في رحلة طويلة قطعها المسبار الذي انطلق من الأرض قبل سبعة أشهر، ليدخل في مدار المريخ.

إنجاز جديد يختزل أول مهمة عربية، ويفجر استفهامات حول مفهوم "الملكية" في كوكب المريخ، وما إن كان الاستكشاف والاكتشاف يمنحان حق الحيازة الوطنية، شأنه في ذلك شأن الفضاء الخارجي وموارده بشكل عام.

من جانبه قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن مهمة مسبار الأمل إلى المريخ "تمت بنجاح".

وتسعى الإمارات من خلال رحلة مسبار الأمل نحو المريخ، لتنفيذ مشروع عملاق يعزز الريادة الإماراتية في عالم الفضاء، وبناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر (المريخ) بحلول عام 2117.

ووصل عدد الأقمار الصناعية التي أرسلتها الإمارات إلى الفضاء خلال العقدين الماضيين إلى 11 قمراً، بينها 6 أقمار مخصصة للاتصالات عبر شركتي "الثريا" و"الياه سات"، و4 أقمار صناعية أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء، متخصصة في التصوير والاستشعار عن بعد وأيضاً في المجال التعليمي، إضافة إلى القمر الصناعي "مزن سات" الذي أطلقته الإمارات في سبتمبر/أيلول 2020.