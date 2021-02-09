انطلاق المحاكمة الثانية ضد ترامب

وترامب هو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي يتم محاكمته لعزله مرتين، والمحاكمة الأولى حصلت العام الماضي بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وهذه الجلسة الثانية تأتي بعد أن صوت الديمقراطيون في مجلس النواب في 13 يناير على عزل ترامب في أعقاب أحداث الشغب في الكابيتول في 6 يناير، واتهامه بـ"التحريض على العصيان".