انت الان تتابع خبر تتابعون في النشرة المسائية... مجلس الوزراء يتسلم الموازنة من البرلمان رسميا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بعد اكمال التعديلات.. مجلس الوزراء يتسلم الموازنة من البرلمان رسميا،، ويشكل لجنة لدراستها خلال يومين.
العدل تطالب بادلة بشأن الاغتصاب والابتزاز داخل السجون،، وتتوعد المنتهكين باجراءات رادعة .
العدل تطالب بادلة بشأن الاغتصاب والابتزاز داخل السجون،، وتتوعد المنتهكين باجراءات رادعة .
جريمتان تهزان ميسان.. أب يعدم أولاده الثلاثة شنقاً حتى الموت.. وشاب يقتل والده حرقا وهو نائم.
المفوضية تدعو احدى وسبعين جهة دولية لمراقبة الانتخابات،، وتؤكد استعدادها لاجراء الاقتراع بموعده المقرر.