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تتابعون في النشرة المسائية... مجلس الوزراء يتسلم الموازنة من البرلمان رسميا

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بغداد - ياسين صفوان - بعد اكمال التعديلات.. مجلس الوزراء يتسلم الموازنة من البرلمان رسميا،، ويشكل لجنة لدراستها خلال يومين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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